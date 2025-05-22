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محليات

غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف المبنى المهدد في بلدة تول جنوب لبنان

2025-05-22 | 12:55
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غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف المبنى المهدد في بلدة تول جنوب لبنان
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف المبنى المهدد في بلدة تول جنوب لبنان
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غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف المبنى المهدد في بلدة تول جنوب لبنان

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المكتب الإعلامي في وزارة المالية ينفي هذا الخبر

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"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات
16:13

"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لقناة "الجديد" على لسان "نائب وزير الداخلية والبلديات" حول احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب التصعيد الإسرائيلي.

يهم قناة "الجديد" أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تأخذ أي تصريح من وزير الداخلية أو من نائبه، وهو لا يوجد بالأصل منصب "نائب وزير" في الوزارة.

16:13

"الداخلية" و"الجديد" تنفيان تصريحًا مزيفًا حول تأجيل الإنتخابات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا لقناة "الجديد" على لسان "نائب وزير الداخلية والبلديات" حول احتمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية بسبب التصعيد الإسرائيلي.

يهم قناة "الجديد" أن توضح أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنها لم تأخذ أي تصريح من وزير الداخلية أو من نائبه، وهو لا يوجد بالأصل منصب "نائب وزير" في الوزارة.

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد
15:39

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس مجلسِ ادارةِ تلفزيون الجديد تحسين الخياط يرافقه نجله كريم الخياط، وتناول البحث قضايا تهم لبنان وفلسطين وابرزها تصفية الاونروا لما تشكل من خطر وضرر على البلدين كما تطرق البحث الى الحرب والحصار الذي يتعرض له رئيس محكمة الجنايات الدولية كريم خان من اسرائيل، وأبلغ الخياط الرئيس الفلسطيني ان تصريحاته في لبنان كانت بناءة وتقود الى حلول.

شاهد الفيديو:

15:39

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس مجلسِ ادارةِ تلفزيون الجديد تحسين الخياط يرافقه نجله كريم الخياط، وتناول البحث قضايا تهم لبنان وفلسطين وابرزها تصفية الاونروا لما تشكل من خطر وضرر على البلدين كما تطرق البحث الى الحرب والحصار الذي يتعرض له رئيس محكمة الجنايات الدولية كريم خان من اسرائيل، وأبلغ الخياط الرئيس الفلسطيني ان تصريحاته في لبنان كانت بناءة وتقود الى حلول.

شاهد الفيديو:

"يا أشرف الناس".. رسالة من نعيم قاسم!
14:29

"يا أشرف الناس".. رسالة من نعيم قاسم!

وجّه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى أهالي الجنوب اللبناني، دعاهم فيها إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية، معتبراً أن هذه المشاركة تندرج في إطار الصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

14:29

"يا أشرف الناس".. رسالة من نعيم قاسم!

وجّه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى أهالي الجنوب اللبناني، دعاهم فيها إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البلدية والاختيارية، معتبراً أن هذه المشاركة تندرج في إطار الصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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