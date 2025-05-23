جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث

أوضح النائب السابق زياد أسود في حديث لـ"الجديد" أنه ليس متحالفاً مع التيار الوطني الحر وحركة أمل في جزين، بل اختار دعم شخص رئيس اللائحة فقط.



وأضاف أنه سيقترع السبت لمرشحين من اللائحتين، مشيراً إلى وجود أسماء "ممتازة ومؤهلة" على لائحة القوات.