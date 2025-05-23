جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بمقتل الشاب (م. و. ي.) على يد عمّه، إثر إطلاق النار عليه من سلاح حربي في بلدة الكنيسة – وادي خالد (عكار).
بعد حادثة التحرش الجنسي بعدد من الأطفال أثناء مشاركتهم في نشاط مدرسيّ، تمّ ختم مشروع Vere Bleu Park بالشمع الأحمر بناء لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد بركات.
أوضح النائب السابق زياد أسود في حديث لـ"الجديد" أنه ليس متحالفاً مع التيار الوطني الحر وحركة أمل في جزين، بل اختار دعم شخص رئيس اللائحة فقط. وأضاف أنه سيقترع السبت لمرشحين من اللائحتين، مشيراً إلى وجود أسماء "ممتازة ومؤهلة" على لائحة القوات.