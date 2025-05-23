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محليات

جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث

2025-05-23 | 04:01
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جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث
جابر في بعبدا وملفات مهمة قيد البحث

أطلع وزير المالية ياسين جابر رئيس الجمهورية جوزاف عون على عمل الوزارة، وعرض معه القوانين ذات الصلة وملف التعيينات.

 

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