"سلاح المخيمات".. الجديد تكشف تفاصيل أول إجتماع!

أفادت معلومات الجديد أن "اجتماعاً أولياً جمع اللجنة المكلفة بمتابعة ملف سلاح المخيمات وقرارات فورية تنفيذية في عدد من المخيمات الفلسطينية".



وفي المعلومات أيضاً، أن "ملف سلاح المخيمات سلك مساره وأولى الخطوات تسليم السلاح في 5 مخيمات على مرحلتين".



ولفتت معلومات الجديد إلى أن "المخيمات التي ستبدأ فيها عملية تسليم السلاح هي شاتيلا ومار الياس والجليل في بعلبك والرشيدية والبداوي".



وأفادت المعلومات أيضاً، أن "عملية تسليم السلاح لن تكون شكلية إذ ستتولى الاجهزة الأمنية اللبنانية مراقبتها خاصة وانها تملك داتا دقيقة عن سلاح المخيمات".