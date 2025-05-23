الجنوب سيقترع غداً.. مراسلو الجديد من قلب الحدث

قال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الاميركية نقلاً عن نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس أن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان تشكّل خطراً حقيقياً، إذ يمكن أن تُستغل من قبل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتقويض سيادته.











