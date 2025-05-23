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محليات

الجنوب سيقترع غداً.. مراسلو الجديد من قلب الحدث

2025-05-23 | 12:23
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الجنوب سيقترع غداً.. مراسلو الجديد من قلب الحدث

الجنوب سيقترع غداً.. مراسلو الجديد من قلب الحدث

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الجنوب سيقترع غداً.. مراسلو الجديد من قلب الحدث

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أورتاغوس تحذر: سلاح المخيمات خطر قابل للاستغلال من حزب الله
15:32

أورتاغوس تحذر: سلاح المخيمات خطر قابل للاستغلال من حزب الله

قال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الاميركية نقلاً عن نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس أن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان تشكّل خطراً حقيقياً، إذ يمكن أن تُستغل من قبل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتقويض سيادته.





15:32

أورتاغوس تحذر: سلاح المخيمات خطر قابل للاستغلال من حزب الله

قال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الاميركية نقلاً عن نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس أن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان تشكّل خطراً حقيقياً، إذ يمكن أن تُستغل من قبل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتقويض سيادته.





لا توافق بين الثنائي.. في هذه البلدة!
14:23

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14:23

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صدر عن اللجنة الإنتخابية لحركة أمل في بلدة كفرا البيان التالي:

مخيمات لبنان.. منزوعة السلاح!
13:53

مخيمات لبنان.. منزوعة السلاح!

في احتفال تكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل مغادرته لبنان، قال ابو مازن امام الحضور إن السلاح الفلسطيني بات يشكل ضررا للسلطة اللبنانية، وللقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مانحا الضوء الاخضر للدولة اللبنانية باستعادة السيطرة الكاملة على المخيمات.

13:53

مخيمات لبنان.. منزوعة السلاح!

في احتفال تكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل مغادرته لبنان، قال ابو مازن امام الحضور إن السلاح الفلسطيني بات يشكل ضررا للسلطة اللبنانية، وللقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني مانحا الضوء الاخضر للدولة اللبنانية باستعادة السيطرة الكاملة على المخيمات.

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