إنزعوا سلاح حزب الله كاملاً.. وإلا! أورتاغوس تطلق مواقف للجديد

أفادت نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس في لقاء مع الجديد في واشنطن، بأنه "يجب أن نتحرك بسرعة نحو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ويجب أن يكون هناك احتكار للسلاح بيد الدولة فقط"، مضيفةً: نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريباً، وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب".

وأكدت أورتاغوس أن "الإصلاحلات الاقتصادية والمالية هي المسار الوحيد لبناء الدولة و تأثيرها يحد من الفساد ويقوّض مصادر تمويل حزب الله غير الشرعية".



ولفتت أورتاغوس إلى أن "نزع سلاح الميليشيات والجماعات الإرهابية وتمرير الإصلاحات يمثلان المفتاح الأساسي لأي استثمار حقيقي في لبنان".



وردًا على سؤال بشأن تصريحاتها في قطر حول صندوق النقد، قالت أورتاغوس: "تم اقتباس كلامي خارج سياقه بالكامل، ولم أقل أبدًا أننا نتجاوز الإصلاحات بل على العكس تمامًا أنا أؤكد دعم الإصلاحات الضرورية".



وشددت أورتاغوس على أن "الولايات المتحدة لا تزال ثابتة على موقفها بأن على البرلمان أن يتحرك بسرعة لتمرير قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي كما يجب على الحكومة الإسراع في صياغة قانون لسد الفجوة المالية".