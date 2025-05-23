أورتاغوس تحذر: سلاح المخيمات خطر قابل للاستغلال من حزب الله

أفادت نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس في لقاء مع الجديد في واشنطن، بأنه "يجب أن نتحرك بسرعة نحو نزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ويجب أن يكون هناك احتكار للسلاح بيد الدولة فقط"، مضيفةً: نزع سلاح حزب الله يجب أن يتم قريباً، وإلا فإن لبنان يخاطر بأن يتخلف عن الركب".