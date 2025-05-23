أورتاغوس تحذر: سلاح المخيمات خطر قابل للاستغلال من حزب الله
قال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية الاميركية نقلاً عن نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس أن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة في مخيمات اللاجئين في لبنان تشكّل خطراً حقيقياً، إذ يمكن أن تُستغل من قبل حزب الله وجماعات إرهابية أخرى تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتقويض سيادته.
وأضافت أن الجهود الأخيرة المبذولة للتخلص من هذه الأسلحة تُعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أن "الشعب اللبناني يستحق مستقبلاً خالياً من تهديد العنف من قبل الإرهابيين والعصابات الإجرامية".