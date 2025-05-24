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"لادي": إشكال في مدرسة كفررمان الرسمية بعد منع القوى الأمنية أحد المندوبين من توزيع اللوائح الانتخابية أمام القلم رقم 5
"لادي": إشكال في مدرسة كفررمان الرسمية بعد منع القوى الأمنية أحد المندوبين من توزيع اللوائح الانتخابية أمام القلم رقم 5
النائب الياس جرادة للجديد: الجنوبي هو رمز الصمود والحفاظ على لبنان وقد دعينا قبيل هذا الاستحقاق القوى السياسية إلى التوافق
النائب الياس جرادة للجديد: الجنوبي هو رمز الصمود والحفاظ على لبنان وقد دعينا قبيل هذا الاستحقاق القوى السياسية إلى التوافق
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2025-05-24 | 00:10
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الرئيس عون: أدعو الأهالي إلى الإقتراع بكثافة فهذه الانتخابات ليست سياسية بل إنمائية وانتخابات الجنوب في ظل الحرب والدمار دليل على أن إرادة الحياة أقوى من الموت
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