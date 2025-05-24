الرئيس عون: من ينجح يمثلني ورغم كل ما يحصل لا شيء يجب أن يوقفكم عن إرادة الصمود

"لادي": إشكال في مدرسة كفررمان الرسمية بعد منع القوى الأمنية أحد المندوبين من توزيع اللوائح الانتخابية أمام القلم رقم 5

"لادي": إشكال في مدرسة كفررمان الرسمية بعد منع القوى الأمنية أحد المندوبين من توزيع اللوائح الانتخابية أمام القلم رقم 5

"لادي": إشكال في مدرسة كفررمان الرسمية بعد منع القوى الأمنية أحد المندوبين من توزيع اللوائح الانتخابية أمام القلم رقم 5

النائب الياس جرادة للجديد: الجنوبي هو رمز الصمود والحفاظ على لبنان وقد دعينا قبيل هذا الاستحقاق القوى السياسية إلى التوافق