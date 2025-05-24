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محليات

على طريق المطار.. هذا ما سيحدث يومي الأحد والإثنين!

2025-05-24 | 08:32
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على طريق المطار.. هذا ما سيحدث يومي الأحد والإثنين!
على طريق المطار.. هذا ما سيحدث يومي الأحد والإثنين!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

 ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك يومَي الأحد والإثنين 25 و 26-5-2025، يومياً اعتبارًا من منتصف اللّيل لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة نحو الأوزاعي.

– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة الى طريق المطار القديم.

– تحويل السّير القادم من المريجة -الكوكودي نحو انفاق المطار الى طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
 
 
على طريق المطار.. هذا ما سيحدث يومي الأحد والإثنين!

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