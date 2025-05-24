على طريق المطار.. هذا ما سيحدث يومي الأحد والإثنين!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة



ما يـــــــلي:



ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك يومَي الأحد والإثنين 25 و 26-5-2025، يومياً اعتبارًا من منتصف اللّيل لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:



– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة نحو الأوزاعي.



– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة الى طريق المطار القديم.



– تحويل السّير القادم من المريجة -الكوكودي نحو انفاق المطار الى طريق المطار القديم.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.