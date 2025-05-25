سلام: ملتزمون بتحرير الأراضي اللبنانية وبسط سيادة الدولة

وأضاف، "حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من خلال حَشد الدّعم العربي والدولي من أجل تَحقيق ذلك".