بري في الذكرى الـ25 للتحرير: شكراً لأبناء الجنوب

وأضاف، "تحية للمقاومين كل المقاومين للشهداء كل الشهداء الذين إختاروا إستشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة وتوجوا عظيم تضحياتهم دحراً للعدوانية الإسرائيلية وصوناً للسيادة ، وتحريراً لمعظم الأرض من الإحتلال وإنتصاراً للإرادة الوطنية الجامعة ، فصنعوا للبنان في الخامس والعشرين من أيار 2000 عيداً للنصر والتحرير".

وتابع، "ولأن التحرير بالوفاء والصمود والتنمية يذكر، الشكر كل الشكر لمن لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز إستحقاقاً وطنيا دستورياً ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد".

وأكمل بري، "مبارك للبنان واللبنانيين عيد التحرير والشكر لمن اثبتوا مجدداً أنهم كما هم عظماء في مقاومتهم هم أيضاً عظماء في ديمقراطيتهم".

وختم بالقول: "الشكر لابناء الجنوب على ثباتهم الذي لم ولن يتزعزع وإلتزامهم الراسخ بالتنمية والوفاء ولن يبدلوا تبديلاً، وكل إستحقاق وطني ولبنان واللبنانيين بخير".