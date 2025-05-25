الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بري في الذكرى الـ25 للتحرير: شكراً لأبناء الجنوب

2025-05-25 | 06:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري في الذكرى الـ25 للتحرير: شكراً لأبناء الجنوب
بري في الذكرى الـ25 للتحرير: شكراً لأبناء الجنوب

في ذكرى عيد المقاومة و التحرير قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "تحية للذين لبوا نداء الأرض والإنسان قبل 25 عاماً وجادوا بأغلى ما يملكون صموداً ومقاومة وشهادة دفاعاً عن الوطن وسيادته".

وأضاف، "تحية للمقاومين كل المقاومين للشهداء كل الشهداء الذين إختاروا إستشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة وتوجوا عظيم تضحياتهم دحراً للعدوانية الإسرائيلية وصوناً للسيادة ، وتحريراً لمعظم الأرض من الإحتلال وإنتصاراً للإرادة الوطنية الجامعة ، فصنعوا للبنان في الخامس والعشرين من أيار 2000 عيداً للنصر والتحرير".

 

وتابع، "ولأن التحرير بالوفاء والصمود والتنمية يذكر، الشكر كل الشكر لمن لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز إستحقاقاً وطنيا دستورياً ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد".

 

وأكمل بري، "مبارك للبنان واللبنانيين عيد التحرير والشكر لمن اثبتوا مجدداً أنهم كما هم عظماء في مقاومتهم هم أيضاً عظماء في ديمقراطيتهم".

 

وختم بالقول: "الشكر لابناء الجنوب على ثباتهم الذي لم ولن يتزعزع وإلتزامهم الراسخ بالتنمية والوفاء ولن يبدلوا تبديلاً، وكل إستحقاق وطني ولبنان واللبنانيين بخير".

بري في الذكرى الـ25 للتحرير: شكراً لأبناء الجنوب

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحدث - محمد عبيد - الحلقة الكاملة
بالفيديو.. حاجز "محبة" في بعلبك بذكرى التحرير

اقرأ ايضا في محليات

تجميل منتهي الصلاحية.. وتوقيف المتهم! (صورة)
Play
09:38

تجميل منتهي الصلاحية.. وتوقيف المتهم! (صورة)

في بيان صادر عن المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أُعلن عن توقيف اللبناني (م.خ.)، صاحب عيادة في محلّة قريطم، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير المرخّصة، وقيام أشخاص غير مختصين بإجراء عمليات تجميل داخل العيادة.

09:38

تجميل منتهي الصلاحية.. وتوقيف المتهم! (صورة)

في بيان صادر عن المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أُعلن عن توقيف اللبناني (م.خ.)، صاحب عيادة في محلّة قريطم، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير المرخّصة، وقيام أشخاص غير مختصين بإجراء عمليات تجميل داخل العيادة.

أمرٌ لعسكريي أمن الدولة!
09:24

أمرٌ لعسكريي أمن الدولة!

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، بيان أعلن فيه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس توجيهه أمراً عاماً إلى العسكريين، حياهم فيه على الدور المحوري الذي أدّوه خلال إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية.

09:24

أمرٌ لعسكريي أمن الدولة!

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، بيان أعلن فيه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس توجيهه أمراً عاماً إلى العسكريين، حياهم فيه على الدور المحوري الذي أدّوه خلال إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية.

خروقات مُفاجئة لـ "الثنائي" بهذه البلدات.. وبـ"اسم كوميدي"!
09:00

خروقات مُفاجئة لـ "الثنائي" بهذه البلدات.. وبـ"اسم كوميدي"!

شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب سلسلة خروقات للائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من حركة أمل وحزب الله.

09:00

خروقات مُفاجئة لـ "الثنائي" بهذه البلدات.. وبـ"اسم كوميدي"!

شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب سلسلة خروقات للائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من حركة أمل وحزب الله.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025