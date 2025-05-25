بالفيديو: الجنوب يحرّر الوطن!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
في بيان صادر عن المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أُعلن عن توقيف اللبناني (م.خ.)، صاحب عيادة في محلّة قريطم، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير المرخّصة، وقيام أشخاص غير مختصين بإجراء عمليات تجميل داخل العيادة.
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، بيان أعلن فيه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس توجيهه أمراً عاماً إلى العسكريين، حياهم فيه على الدور المحوري الذي أدّوه خلال إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية.
شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب سلسلة خروقات للائحة "التنمية والوفاء" المدعومة من حركة أمل وحزب الله.