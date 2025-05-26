من الرابح الأكبر في الجولة الرابعة؟ (الأنباء الكويتية)

مع انتهاء الجولة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي. تكون الأحزاب والقوى السياسية قد حجزت مقاعدها في الانتخابات النيابية المتوقعة في ربيع العام 2026. واذا كانت وزارة الداخلية ومن خلفها الحكومة والعهد رئيساً ومؤسسات هم الرابح الأوّل بعد إنجاز هذا الاستحقاق بسلام ومن دون تسجيل ما يُعكّر صفو الأمن حتى في الجنوب نتيجة الخشية من لجوء إسرائيل لتعديل مسار العملية الانتخابية بخروقاتها وغاراتها الجوية، فقد أشارت مصادر مواكبة للعملية الانتخابية عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أنّ "القوات اللبنانية والثنائي أمل وحزب الله هما الرابح الأكبر، ليحل الحزب التقدمي الاشتراكي في المرتبة الثانية بعد فوزه الكاسح في مناطق نفوذه السياسي في الشوف وعالية والمتن الأعلى وبيروت وراشيا وحاصبيا".