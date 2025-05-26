الرئيس عون: تنظيم السلاح في مخيمات بيروت يبدأ منتصف الشهر المقبل
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه وفد أميركي برئاسة السيناتور انغوس كينغ، اليوم الإثنين في قصر بعبدا، أن "البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم".
وأوضح عون أنه "على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان".
وأضاف، "شكّلنا لجاناً لبنانية-فلسطينية، وسيبدأ العمل بمنتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها".