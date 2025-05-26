الرئيس عون: تنظيم السلاح في مخيمات بيروت يبدأ منتصف الشهر المقبل

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه وفد أميركي برئاسة السيناتور انغوس كينغ، اليوم الإثنين في قصر بعبدا، أن "البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيارٌ جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم".



