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مراسل الجديد: فوز ميرنا المر برئاسة إتحاد بلديات المتن الشمالي بنتيجة 22 على 11 صوت لنيكول الجميّل
مراسل الجديد: فوز ميرنا المر برئاسة إتحاد بلديات المتن الشمالي بنتيجة 22 على 11 صوت لنيكول الجميّل
لجنة المال برئاسة كنعان تقر مشروع بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجددة وتطوير الكهرباء وتقر تخفيض رسوم موازنة 2025
لجنة المال برئاسة كنعان تقر مشروع بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجددة وتطوير الكهرباء وتقر تخفيض رسوم موازنة 2025
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السفارة الفرنسية: إرادة الحكومة لتنظيم الانتخابات البلدية ومشاركة الناخبين تُعيدان لبنان إلى مسار الحياة الديمقراطية
2025-05-26 | 03:27
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السفارة الفرنسية: إرادة الحكومة لتنظيم الانتخابات البلدية ومشاركة الناخبين تُعيدان لبنان إلى مسار الحياة الديمقراطية
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السفارة الفرنسية: إرادة الحكومة لتنظيم الانتخابات البلدية ومشاركة الناخبين تُعيدان لبنان إلى مسار الحياة الديمقراطية
محليات
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