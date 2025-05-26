بالتفاصيل إليكم طقس بداية الأسبوع

وجاء في النشرة الآتي:

كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، على ان تنحسر تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مصدره شمال البحر الأسود، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وملحوظ مع نشاط للرياح وبعض التقلبات المحلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة تفارب الـ60 كم/س أحيانا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة حيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ المحلي اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.