نتنياهو يعيش "عزلة"!

أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" أنه "بدأ العديد من أقرب حلفاء إسرائيل الدوليين في الابتعاد علنا عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار العمليات العسكرية المكثفة في غزة وتنامي معاناة المدنيين في القطاع".



وأضاف الموقع: "كان لنتنياهو تفويض دولي غير مسبوق للرد على هجوم 7 أكتوبر، إلا أن هذا الدعم بدأ يتراجع تدريجيا مع استمرار الحرب، حتى بات في الآونة الأخيرة تحت موجة ضغط دبلوماسي غير مسبوقة".



وخسر نتنياهو خلال الشهرين الماضيين دعم العديد من الحلفاء الغربيين – باستثناء الولايات المتحدة – بعد إنهاء وقف إطلاق النار في مارس ومنع دخول المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة.



وتصاعد الضغط الدولي أوائل أيار عندما شنت إسرائيل عملية عسكرية لإعادة احتلال غزة، ورفضت في المقابل صفقة لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن.