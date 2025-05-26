مراسل الجديد: تحركات العدو داخل الأراضي اللبنانية متواصلة بعد تقدمه داخل الحدود حوالي 150 مترا عند الاطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل



أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ "الجمهورية" "أنّهم مهما حاولوا لن يتمكنوا من التأثير علينا، وكلما زادوا من ضغوطهم واعتداءاتهم، نزداد إصراراً على حماية بلدنا، وتصميماً وعزماً أكثر وأكبر من أي وقت مضى على تحرير أرضنا المحتلة من قِبل العدو الإسرائيلي".