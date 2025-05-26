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محليات

مراسل الجديد: تحركات العدو داخل الأراضي اللبنانية متواصلة بعد تقدمه داخل الحدود حوالي 150 مترا عند الاطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل

2025-05-26 | 15:18
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مراسل الجديد: تحركات العدو داخل الأراضي اللبنانية متواصلة بعد تقدمه داخل الحدود حوالي 150 مترا عند الاطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل
مراسل الجديد: تحركات العدو داخل الأراضي اللبنانية متواصلة بعد تقدمه داخل الحدود حوالي 150 مترا عند الاطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل

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مراسل الجديد: تحركات العدو داخل الأراضي اللبنانية متواصلة بعد تقدمه داخل الحدود حوالي 150 مترا عند الاطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل

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