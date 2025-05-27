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محليات

برّي لـ"الجمهورية": مُصمّمون على التحرير.. ماذا عن زيارة أورتاغوس؟

2025-05-27 | 00:37
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برّي لـ&quot;الجمهورية&quot;: مُصمّمون على التحرير.. ماذا عن زيارة أورتاغوس؟
برّي لـ"الجمهورية": مُصمّمون على التحرير.. ماذا عن زيارة أورتاغوس؟


أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ "الجمهورية" "أنّهم مهما حاولوا لن يتمكنوا من التأثير علينا، وكلما زادوا من ضغوطهم واعتداءاتهم، نزداد إصراراً على حماية بلدنا، وتصميماً وعزماً أكثر وأكبر من أي وقت مضى على تحرير أرضنا المحتلة من قِبل العدو الإسرائيلي".

ورداً على سؤال، لفت برّي إلى أنّه "حتى الآن لم نلحظ أي خطوات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مضيفاً: "موقفنا ثابت من ناحية الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبمندرجات القرار 1701، لكنّ المطلوب هو أن يبادروا (مشيراً إلى الأميركيِّين) إلى إلزام إسرائيل باحترام هذا الإتفاق ووقف اعتداءاتها، فهذا الأمر هو الأساس، ويجب أن يحصل قبل أي أمر آخر".
ورداً على سؤال، أعرب بري عن "بالغ ارتياحه وسروره بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية"، واصفاً مُجرَيات العملية الانتخابية في منطقة الجنوب بأنّها "راقية وتفوق برقيها أي مكان في العالم"، آملاً أن يَلي ذلك "التركيز على أولوية إعادة الإعمار"، مؤكّداً أنّه "لا يجوز على الإطلاق البطء في هذا المجال".
وحول ملف الانتخابات النيابية، قال برّي إنّ "النقاش حول هذا الأمر قد بدأ في مجلس النواب"، من دون أن يُحدّد مدى زمنياً لهذا النقاش، مضيفاً أنّ "القانون الانتخابي لا بُدّ أن يخضع إلى التعديل، كونه لا يصلح على الإطلاق أن تجري الانتخابات على أساس ثغراته وشوائبه، وسنسعى جاهدين في هذا الاتجاه".
وعمّا تردّد عن أنّ نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس ستصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل، نفى بري علمه بموعد وصولها وقال إنّه سمع عن زيارتها في الإعلام "ولا شيء أكثر من ذلك".
برّي لـ"الجمهورية": مُصمّمون على التحرير.. ماذا عن زيارة أورتاغوس؟

محليات

نبيه بري

إسرائيل

حزب الله

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