الرئيس سلام من قمة الإعلام العربي في دبي: آتيكم من لبنان الذي ينهض ركام أزماته وقد قرر ان يستعيد دولته وكلمته ومشروعنا يقوم على تلازم الاصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح والتحرّر من ثنائيّة السلاح