من دبي.. الرئيس سلام: نحن عائدون إلى دولتنا والى عروبتنا (فيديو)

الرئيس نواف سلام من قمة الإعلام العربي في دبي:

آتيكم من لبنان الذي ينهض ركام أزماته وقد قرر ان يستعيد دولته وكلمته ومشروعنا يقوم على تلازم الاصلاح والسيادة التي تستوجب حصرية السلاح والتحرّر من ثنائيّة السلاح.

نريد دولة قانون ومؤسسات لا دولة محاصصة وزبائنية ودولة سيادة لا ارتهان ودولة قرار لا ساحة صراعات.

نريد لبنان الذي يملك قراره في السلم والحرب ولبنان المتجذّر في هويته اللبنانية والعربية والمنفحتة على العالم.

اليوم بعدما عاد لبنان الى العرب فهو مشتاق الى عودة أشقائه العرب اليه عودة فاعلة قائمة على الشراكة والتكامل.