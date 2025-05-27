الرئيس عون: وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم يُشكّل ترجمةً عمليةً لهذه العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبناني بكل أطيافه