الرئيس عون: وجود البعثة الإماراتية في بيروت اليوم يُشكّل ترجمةً عمليةً لهذه العلاقة التي تنمو يومًا بعد يوم وهي مصدر شكر وتقدير من الشعب اللبناني بكل أطيافه

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وجرى خلال اللقاء التداول في أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع منظمات الأمم المتحدة، خصوصًا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
التقى وزير الاتّصالات شارل الحاج وفدًا من مؤسسة التّمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضمّ كلًّا من مسؤولة الاستثمار الرئيسي جولي كارلس، ومسؤول استثمار البنية التحتية والموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زياد الدويهي، في إطار التعارف. وعرض الوزير الحاج خلال اللّقاء خطّته لتطوير القطاع، بما يواكب التحوّلات الرقمية العالمية، ويرتقي بجودة الخدمات.