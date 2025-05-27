جريمة هزّت الشويفات.. وبيان من البلدية!

وبحسب المعلومات، أُصيب طفل بشظايا نتيجة إطلاق النار، بينما حضرت القوى الأمنيّة إلى مكان الجريمة، وفرضت طوقاً أمنيّاً.

وصدر عن المكتب الإعلامي لبلدية الشويفات البيان التالي:

على إثر إشكال فردي وقع بين شخصين من العائلة عينها في منطقة صحراء الشويفات، أقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاه الآخر، مما أدى إلى إصابته مباشرة. وللأسف، تزامن ذلك مع مرور حافلة لنقل التلامذة تابعة لإحدى المدارس في المدينة، ما أسفر عن إصابة تلميذ لا يتجاوز عمره الرابعة عشرة سنة.

إن بلدية الشويفات إذ تستنكر بأشد العبارات هذه الحادثة المؤسفة، تطالب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالإسراع في توقيف الفاعل وإنزال أشد العقوبات به، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.

وتؤكد البلدية تعاونها التام مع السلطات الرسمية والمجتمع المحلي لضبط الأمن وتثبيت الاستقرار إلى أقصى حد، خصوصاً أننا على أبواب موسم صيف واعد سياحياً، حيث تستعد الشويفات، الحاضنة لمطار بيروت الدولي، لاستقبال أهلنا المغتربين والسيّاح العرب والأجانب بكل ترحاب ومحبة.