جلسة لمجلس الوزاء الخميس.. إليكم جدول أعمالها

في ترجمةٍ لنتائج القمّة اللبنانية - الإماراتية الأخيرة في أبو ظبي، استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، في مكتبه في الوزارة، وفدًا إماراتيًا، ضمّ مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية - المدير التنفيذي للعمليات في وكالة الامارات للمساعدات الدولية راشد الحميري، والاختصاصي الأول في وزارة الخارجية ماجد المسافري، والمدير الإقليمي في صندوق أبو ظبي للتنمية عبد الله المنصوري، وبحضور عدد من المدراء في وزارة الاتّصالات، هيئة "أوجيرو" وشركتي الخليوي.

