فقرة ريفريش| هل يزور إيلون ماسك لبنان؟

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه "في عملية نوعية، كمنت دورية من مديرية المخابرات في البقاع في منطقة كفرزبد- عرب الموالي، لمجموعة من المهربين، حيث تم ضبط كميات ضخمة من الدخان والمعسل المهرب من سوريا إلى لبنان على ظهر البغال وعبر سيارات رباعية الدفع".



وبحسب الوكالة أيضاً، أن "الكمية المضبوطة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".