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محليات

مراسل الجديد: شهيد نتيجة الغارة على بلدة ياطر

2025-05-27 | 14:43
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مراسل الجديد: شهيد نتيجة الغارة على بلدة ياطر
مراسل الجديد: شهيد نتيجة الغارة على بلدة ياطر
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مراسل الجديد: شهيد نتيجة الغارة على بلدة ياطر

محليات

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بالصورة وبعد دعمه.. الشيخ قراقيرة يلتقي رئيس بلدية بيروت!
07:37

بالصورة وبعد دعمه.. الشيخ قراقيرة يلتقي رئيس بلدية بيروت!

استقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ الدكتور حسام قراقيره في مركز الجمعية في بيروت، رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، حيث جرى بحث في شؤون العاصمة وأوجه التعاون المشترك وقد تمنى سماحته للمجلس البلدي الجديد التوفيق والنجاح في مهامه.

كما استقبل عضو بلدية بيروت السيد محمد بالوظة، ثم وفدًا من مخاتير منطقة المرفأ، حيث تم التطرق إلى أوضاع المنطقة وسبل تعزيز العمل الاجتماعي والخدماتي.

07:37

بالصورة وبعد دعمه.. الشيخ قراقيرة يلتقي رئيس بلدية بيروت!

استقبل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الشيخ الدكتور حسام قراقيره في مركز الجمعية في بيروت، رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، حيث جرى بحث في شؤون العاصمة وأوجه التعاون المشترك وقد تمنى سماحته للمجلس البلدي الجديد التوفيق والنجاح في مهامه.

كما استقبل عضو بلدية بيروت السيد محمد بالوظة، ثم وفدًا من مخاتير منطقة المرفأ، حيث تم التطرق إلى أوضاع المنطقة وسبل تعزيز العمل الاجتماعي والخدماتي.

على "ظهر البغال" ومن سوريا إلى لبنان.. تهريب كمية ضخمة من المعسل والدخان!
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07:25

على "ظهر البغال" ومن سوريا إلى لبنان.. تهريب كمية ضخمة من المعسل والدخان!

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه "في عملية نوعية، كمنت دورية من مديرية المخابرات في البقاع في منطقة كفرزبد- عرب الموالي، لمجموعة من المهربين، حيث تم ضبط كميات ضخمة من الدخان والمعسل المهرب من سوريا إلى لبنان على ظهر البغال وعبر سيارات رباعية الدفع".

وبحسب الوكالة أيضاً، أن "الكمية المضبوطة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".

07:25

على "ظهر البغال" ومن سوريا إلى لبنان.. تهريب كمية ضخمة من المعسل والدخان!

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه "في عملية نوعية، كمنت دورية من مديرية المخابرات في البقاع في منطقة كفرزبد- عرب الموالي، لمجموعة من المهربين، حيث تم ضبط كميات ضخمة من الدخان والمعسل المهرب من سوريا إلى لبنان على ظهر البغال وعبر سيارات رباعية الدفع".

وبحسب الوكالة أيضاً، أن "الكمية المضبوطة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".

شيخ يُطالب بـF-35 قبل نزع سلاح "المقاومة"
06:52

شيخ يُطالب بـF-35 قبل نزع سلاح "المقاومة"

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، داعياً إلى إطلاق ورش اقتصادية شاملة تشمل الاقتصاد التقليدي والرقمي، مؤكداً أن "القدرات الوطنية موجودة، ودون ذلك فإن عمل الحكومة ليس أكثر من قشور".

06:52

شيخ يُطالب بـF-35 قبل نزع سلاح "المقاومة"

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، داعياً إلى إطلاق ورش اقتصادية شاملة تشمل الاقتصاد التقليدي والرقمي، مؤكداً أن "القدرات الوطنية موجودة، ودون ذلك فإن عمل الحكومة ليس أكثر من قشور".

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