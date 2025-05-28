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محليات

شيخ يُطالب بـF-35 قبل نزع سلاح "المقاومة"

2025-05-28 | 06:52
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شيخ يُطالب بـF-35 قبل نزع سلاح &quot;المقاومة&quot;
شيخ يُطالب بـF-35 قبل نزع سلاح "المقاومة"

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، داعياً إلى إطلاق ورش اقتصادية شاملة تشمل الاقتصاد التقليدي والرقمي، مؤكداً أن "القدرات الوطنية موجودة، ودون ذلك فإن عمل الحكومة ليس أكثر من قشور".

وأكد في بيانه ضرورة قيادة الجيل العلمي والمعرفي، والاهتمام الجدي بالزراعة والصناعة والثروات الطبيعية، موجّهاً كلامه إلى رئيس الحكومة نواف سلام: "أنت في موقع أبوي، والمواقف الاستفزازية لا تفيد. ومن الواجب شكر من دعم لبنان، لا التنديد به".

وفي ملف سلاح "حزب الله"، شدد قبلان على أن "شرعية سلاح المقاومة تفوق أي شرعية أخرى، لأنه حمى وحرر لبنان"، معتبراً أن النقاش في هذا الملف لا يستقيم إلا عندما يمتلك لبنان قدرات تسليحية متقدمة كـF-35 ومنظومات ثاد.

شيخ يُطالب بـF-35 قبل نزع سلاح "المقاومة"

محليات

الشيخ أحمد قبلان

لبنان

إسرائيل

حزب الله

المقاومة

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