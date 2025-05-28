شيخ يُطالب بـF-35 قبل نزع سلاح "المقاومة"

وأكد في بيانه ضرورة قيادة الجيل العلمي والمعرفي، والاهتمام الجدي بالزراعة والصناعة والثروات الطبيعية، موجّهاً كلامه إلى رئيس الحكومة نواف سلام: "أنت في موقع أبوي، والمواقف الاستفزازية لا تفيد. ومن الواجب شكر من دعم لبنان، لا التنديد به".

وفي ملف سلاح "حزب الله"، شدد قبلان على أن "شرعية سلاح المقاومة تفوق أي شرعية أخرى، لأنه حمى وحرر لبنان"، معتبراً أن النقاش في هذا الملف لا يستقيم إلا عندما يمتلك لبنان قدرات تسليحية متقدمة كـF-35 ومنظومات ثاد.