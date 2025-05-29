القوات اللبنانية تشكر برّي!

انطلاقًا من مسؤوليتي كممثلة للشعب اللبناني ولأهالي قضاء جزين وبطلب من أهالي كفرحونة الذي يؤكدون اليوم رفضهم لكل ما يُحاك لبلدتهم، باسمهم نقول للقاصي والداني أنّ العرف هو سياج الكرامة، ومن يتخاذل عن حمايته لن يرحمه التاريخ. وفي ضوء ما يتم تداوله من بيانات وفبركات حول العملية الانتخابية في بلدة كفرحونة، والتي لا تمت الى الحقيقة بصلة، أجد من واجبي توضيح الامور، وللمرة الاخيرة، بكل شفافية ومسؤولية. إن كل ما قمت به انطلق من حرصي العميق على التمسك بالعرف الذي يجمعنا والحفاظ على العيش المشترك، الوجه الحقيقي لكفرحونة ولم يكن لدي أي هدف سياسي لاسيما وان لا علاقة لحزب القوات اللبنانية الذي لم يسع للحصول على أي مقعد بلدي ولم يتدخل في عملية تشكيل اللوائح والترشيحات وكان بمنأى عن كل ما جرى. كفى اتهامات وأكاذيب وتضليلاً للرأي العام.

من هنا، انطلقت شخصيا بالمساعي لدى الرئيس نبيه بري الذي رفض كسر العرف وبارك الجهود التي تحميه وتحمي الوجود المسيحي في البلدة وهذه الجهود باركتها أيضًا رعاية سيادة المطران ايلي حداد لتحقيق التوافق على لائحة تحمي العرف وتحافظ على العيش المشترك، دون ان ننسى الغبن اللاحق بأهالي كفرحونة والبلدات المجاورة على مدى ربع قرن وضرورة رفع تسلّط "حزب الله" والهيمنة عن الأراضي والعقارات وطمأنة اهالي كفرحونة الى مستقبل العيش في أرضهم تحت سقف القانون وبحماية الجيش اللبناني.

أمّا بالنسبة لتزكية المجلس البلدي الذي أطاح بالعرف وبمبدأ العيش الواحد فهي مرفوضة من كل من يتطلع الى مصلحة كفرحونة ونترك هذه القضية في عهدة الجهات المعنية والقضاء المختص. ولمن يتنكر للعرف ويحتفل بكسر العرف نقول: سيحكم عليكم التاريخ بالخيانة.

وفي الختام، أتوجه بالشكر إلى دولة الرئيس نبيه بري لوقوفه بجانب مصلحة كفرحونة وأهلها وحماية العيش المشترك فيها.