على خلفية الإستهداف الإسرائيلي.. بيان جديد لبلدية النبطية الفوقا!

أصدرت بلدية النبطية الفوقا، بياناً، جاء فيه:

مرة جديدة يمعن العدو الاسرائيلي بشكل صارخ في خرق وقف اطلاق النار وقرار الـ 1701 مستهدفاً بلدتنا وأحيائها، وهذه المرة كان الاستهداف لمنشأة مدنية تابعة للبلدية حيث يوجد البئر الارتوازي الذي يغذي عدة أحياء بمياه الشفه، وذلك أثناء تواجد الموظف البلدي محمود حسن عطوي خلال دوامه الرسمي على البئر لتشغيله وضخ المياه الى المنازل والاحياء السكنية ما أدى الى ارتقائه شهيداً في سبيل خدمة بلدته وأهلها وتوفير المياه لعائلات البلدة وسكانها.



إننا ومن موقعنا الرسمي نستنكر بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر على المدنيين والمنشآت المدنية وعلى مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة اللبنانية ومنعها من أداء واجبها وتأمين الخدمات للناس والمدنيين.



ونطالب كل المعنيين والمتابعين من جهات محلية ودولية متابعة الموضوع ووضع حد لهذه الخروقات المتكررة وغير المقبولة أبداً

الرحمة لشهيد الخدمة والواجب الوطني المتفاني والمخلص محمود حسن عطوي

والمجد للبنان وجنوبه الابي الصامد.