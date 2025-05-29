الرئيس عون تعليقاً على الانتخابات البلدية: أبناء الجنوب اقتراعوا رغم الخطر!
أشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى "أننا أتممنا استحقاقاً دستورياً في إنجاز الإنتخابات البلدية والاختيارية، رغم أنّ البعض راهن على عدم إجرائها وحاول عرقلتها".
وأكد الرئيس عون أن "أبناء الجنوب اقترعوا على الرغم من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والخطر القائم".
وشدّد عون على أن "لبنان على موعد مع موسم سياحي واعد على أمل أن يعود السياح العرب، وخصوصاً السعوديين والقطريين والإماراتيين وعلى كل وزارة أن تعمل لإنجاح هذا الموسم".