الرئيس عون تعليقاً على الانتخابات البلدية: أبناء الجنوب اقتراعوا رغم الخطر!

أشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال جلسة مجلس الوزراء، إلى "أننا أتممنا استحقاقاً دستورياً في إنجاز الإنتخابات​ البلدية والاختيارية، رغم أنّ البعض راهن على عدم إجرائها وحاول عرقلتها".

