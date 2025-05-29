في حرم إهراءات مرفأ بيروت.. مهمة نوعية للدفاع المدني

تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، قامت مجموعة من فرقة الاستجابة لحوادث المواد الخطرة (CBRN) والوحدة الفنية التابعتين للمديرية العامة للدفاع المدني بأعمال المسح وتحليل الحبوب في حرم إهراءات مرفأ بيروت بناءً لتوجيه طلب من المجلس الوطني للبحوث العلمية.