"المساعدات المالية للعسكريين كافة".. ماذا كشف وزير الدفاع؟
أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، أنه "يتابع عن كثب موضوع المساعدات المالية لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالتنسيق مع جميع المعنيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، والزميلين وزيري الداخلية والبلديات والمالية".
وقال منسى: "نتطلع إلى مساعدات إضافية عند تحسُّن الوضع الاقتصادي وهو قريب، وذلك بما يتناسب مع حجم التضحيات التي يبذلها العسكريون، والتي قدّمها المتقاعدون على حدّ سواء".
وأمل وزير الدفاع أن "يشكل ما تحقق اليوم في جلسة مجلس الوزراء انطلاقة لمسار نهوض فعلي برواتب العسكريين كافة، بعد معاناة دامت لسنوات نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة".