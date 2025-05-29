"المساعدات المالية للعسكريين كافة".. ماذا كشف وزير الدفاع؟

أكد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، أنه "يتابع عن كثب موضوع المساعدات المالية لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالتنسيق مع جميع المعنيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، والزميلين وزيري الداخلية والبلديات والمالية".





