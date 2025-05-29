إليكم نسبة السيدات الفائزات في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025

نسبة السيدات الفائزات في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025 pic.twitter.com/lGCZMnQfF2
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 29, 2025
نسبة السيدات الفائزات في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025 pic.twitter.com/lGCZMnQfF2
أفاد مراسل الجديد بتنفيذ إسرائيل غارات جوية على رأس مازح في وادي الصفا بين بلدات كفرفيلا وصربا وعين قانا في منطقة إقليم التفاح.
الجديد مع قوات اليونيفيل.. احتفاء بيوم حفظ السلام
أفاد مراسل الجديد بأن سلسلة غارات إسرائيلية إستهدفت وادي برغز في قضاء حاصبيا.