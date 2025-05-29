عصابة سرقة سيّارات في قبضة قوى الأمن الداخلي (صور)

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، لا سيما عصابات سرقة السيارات وتفكيكها، وبعد أن حصلت مؤخراً خلال أسبوع واحد في محافظة الجنوب ثماني عمليات تحطيم لزجاج سيارات، ومحاولة كسر أقفالها، بغية سرقتها، بالإضافة الى سرقة سيارتين (نوع كيا وهيونداي).

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، تمّ تحديد هوية افراد العصابة التي نفذت هذه العمليات ومكان وجودهم.

وبنتيجة المتابعة، تمكنت احدى دوريات المكتب بتاريخ 22-05-2025، وبعملية نوعية من توقيفهم في محلة الدورة بعد رصدهم على متن سيّارة الـ “كيا” المذكورة أعلاه، وهم كل من:

أ. أ. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) الرّأس المدبّر

م. ح. (مواليد عام ١٩٩٩، فلسطيني)

ه. م. (مواليد عام ١٩٩٦، فلسطيني)

جميعهم من أصحاب السّوابق

كما وتم ضبط السيارة المسروقة الثانية، مخبأة على طريق فرعي في بلدة الصرفند تمهيداً لتهريبها خارج لبنان، وتم ضبط عدّة السرقة والسيارة المستعملة في تنفيذ عمليات السرقة

بنتيجة التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات سرقة السيارات في مدينة صور

أجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص".