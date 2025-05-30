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وهاب: أنا مع برّي!
2025-05-30 | 05:06
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وهاب: أنا مع برّي!
كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر منصة "أكس": مع الرئيس نبيه بري ظالماً أم مظلوماً . المطلوب من الرئيس سلام التحلي بالعقلانية في مقاربة الأمور.
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