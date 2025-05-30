اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت وOMT

وفي هذا الإطار، توفّر شركة OMT للطلّاب فرصًا للتدريب الداخلي والتوظيف، وفقاً لحاجاتها ومعاييرها. ومن جهتها، تضع الكليّة خبرتها الأكاديمية في خدمة هذا التعاون.وتمثّل هذه الاتفاقية خطوة نوعيّة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزّز قدرات الشباب اللبناني ويدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية على حدٍّ سواء.