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محليات

اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت وOMT

2025-05-30 | 08:08
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اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت وOMT
اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت وOMT

انطلاقًا من سعيها إلى تعزيز التعاون بين القطاعين المالي والأكاديمي، وقّعت كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف ممثّلةً بعميد الكليّة البروفيسور فؤاد زمكحل، وشركة OMT ممثّلةً برئيس مجلس إدارتها السيد حكمت أبو زيد، اتفاقية تعاون تهدف إلى فتح آفاقٍ جديدة أمام طلّاب الكليّة.

وفي هذا الإطار، توفّر شركة OMT للطلّاب فرصًا للتدريب الداخلي والتوظيف، وفقاً لحاجاتها ومعاييرها. ومن جهتها، تضع الكليّة خبرتها الأكاديمية في خدمة هذا التعاون.
وتمثّل هذه الاتفاقية خطوة نوعيّة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يعزّز قدرات الشباب اللبناني ويدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية على حدٍّ سواء.
اتفاقية تعاون بين كليّة إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت وOMT

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