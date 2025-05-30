الرئيس سلام عن التطبيع: جزء من السلام! (فيديو)

مع بدء العد العكسي لزيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس الى بيروت وما ستحمله معها من سقف عال لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قالت مصادر مقربة من حزب الله للجديد إنه لن يتحدث عن مسألة السلاح في ظل ما يعتبره حملة يتعرض لها وتتزامن مع التصعيد الاسرائيلي على الجنوب وتهديدات بتوسيع الحرب على كل لبنان. وقالت إن الضغط الداخلي على السلاح هو خدمة للعدو الاسرائيلي والاجدى هو القيام بالضغط الدبلوماسي لسحب الذرائع ، اي بانسحاب اسرائيلي وتحرير الاسرى ووقف الغارات.

