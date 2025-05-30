الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

عن موقفه من التطبيع.. سلام يرد!

2025-05-30 | 12:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عن موقفه من التطبيع.. سلام يرد!
عن موقفه من التطبيع.. سلام يرد!

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نواف سلام، البيان التالي:

رداً على المقاطع المجتزأة عمداً من المقابلة التي أجراها الرئيس سلام مع قناة سي أن أن والتي يتم ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. يدعو المكتب الاعلامي للرئيس سلام الى ضرورة مشاهدة المقابلة بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها ووضعها في سياقات خاطئة.

ويجدد الرئيس سلام تأكيد موقفه الواضح أن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت والتي تقوم على حلّ الدولتين. 

إن مواقف الرئيس سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير وهي أن لبنان يلتزم بالثوابت العربية وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي  إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس مجرد الاتفاق على مسار.
 
 
عن موقفه من التطبيع.. سلام يرد!

محليات

نواف سلام

التطبيع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
برّي عن سلام: "بسَخّن منسَخّن، ببَرّد منبَرّد"
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ الجديد: التسعيرة الجديدة للمحروقات شهدت إرتفاعاً بسبب الضرائب التي فرضتها الدولة ونحن علينا أن ننفذّ القرار بدءاً من الليلة

اقرأ ايضا في محليات

بالصورة.. الرئيس عون والسيدة الأولى يزوران الراعي
16:21

بالصورة.. الرئيس عون والسيدة الأولى يزوران الراعي

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يرافقه اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، الصرح البطريركي في بكركي، حيث اطمأنا إلى صحة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به نتيجة الكسر في وركه خلال قداس عيد الفصح المجيد.

16:21

بالصورة.. الرئيس عون والسيدة الأولى يزوران الراعي

زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يرافقه اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، الصرح البطريركي في بكركي، حيث اطمأنا إلى صحة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به نتيجة الكسر في وركه خلال قداس عيد الفصح المجيد.

حريصا تستقبل الرئيس... زيارة مفاجئة لجوزاف عون والسيدة الأولى (شاهد الفيديو)
Play
15:26

حريصا تستقبل الرئيس... زيارة مفاجئة لجوزاف عون والسيدة الأولى (شاهد الفيديو)


زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعائلته، اليوم الجمعة، مزار سيدة لبنان في حريصا، حيث جال هناك بين المواطنين وكان في استقبال عون الأب فادي تابت، رئيس المزار، وقد جال الرئيس عون وعائلته في الكنائس التابعة للمزار، وأضاءوا الشموع، وشاركوا المؤمنين أجواء الصلاة والتأمل.

15:26

حريصا تستقبل الرئيس... زيارة مفاجئة لجوزاف عون والسيدة الأولى (شاهد الفيديو)


زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وعائلته، اليوم الجمعة، مزار سيدة لبنان في حريصا، حيث جال هناك بين المواطنين وكان في استقبال عون الأب فادي تابت، رئيس المزار، وقد جال الرئيس عون وعائلته في الكنائس التابعة للمزار، وأضاءوا الشموع، وشاركوا المؤمنين أجواء الصلاة والتأمل.

سلاح حزب الله: لا مفاوضات تحت النار!
13:42

سلاح حزب الله: لا مفاوضات تحت النار!

مع بدء العد العكسي لزيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس الى بيروت وما ستحمله معها من سقف عال لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قالت مصادر مقربة من حزب الله للجديد إنه لن يتحدث عن مسألة السلاح في ظل ما يعتبره حملة يتعرض لها وتتزامن مع التصعيد الاسرائيلي على الجنوب وتهديدات بتوسيع الحرب على كل لبنان. وقالت إن الضغط الداخلي على السلاح هو خدمة للعدو الاسرائيلي والاجدى هو القيام بالضغط الدبلوماسي لسحب الذرائع ، اي بانسحاب اسرائيلي وتحرير الاسرى ووقف الغارات.

13:42

سلاح حزب الله: لا مفاوضات تحت النار!

مع بدء العد العكسي لزيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغس الى بيروت وما ستحمله معها من سقف عال لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، قالت مصادر مقربة من حزب الله للجديد إنه لن يتحدث عن مسألة السلاح في ظل ما يعتبره حملة يتعرض لها وتتزامن مع التصعيد الاسرائيلي على الجنوب وتهديدات بتوسيع الحرب على كل لبنان. وقالت إن الضغط الداخلي على السلاح هو خدمة للعدو الاسرائيلي والاجدى هو القيام بالضغط الدبلوماسي لسحب الذرائع ، اي بانسحاب اسرائيلي وتحرير الاسرى ووقف الغارات.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025