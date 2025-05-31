فيديو من "المعركة وإطلاق النار" في الشياح!

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان شكره خلاله على ايفاده بعثة رسمية من دولة الإمارات برئاسة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي السيد عبدالله ناصر لوتاه للاطلاع على حاجات الدولة اللبنانية وأولوياتها ، واتت هذه البعثة ترجمة لنتائج القمة اللبنانية - الاماراتية التي عقدت في ابوظبي قبل شهر.