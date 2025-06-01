الرئيس عون: أفضل تكريم لذكرى الرئيس رشيد كرامي هو أن نتمسك بقيم الحوار والتسامح التي جسدها وأن نعمل معاً من أجل لبنان موحد وقوي

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مطار بغداد الدولي عند الساعة العاشرة صباح اليوم، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني ومدير مكتبه احسان العوادي، ورئيس جهاز الامن الوطني العراقي عبدالكريم البصري وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير اللبناني في العراق علي حبحاب والقائمة باعمال السفارة ندى مجول واركان السفارة.