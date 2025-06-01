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محليات

الرئيس عون وصل الى بغداد: أشكر العراق.. والمحادثات ستؤكد تطابق وجهات النظر (صور)

2025-06-01 | 03:43
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الرئيس عون وصل الى بغداد: أشكر العراق.. والمحادثات ستؤكد تطابق وجهات النظر (صور)
الرئيس عون وصل الى بغداد: أشكر العراق.. والمحادثات ستؤكد تطابق وجهات النظر (صور)

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مطار بغداد الدولي عند الساعة العاشرة صباح اليوم، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني ومدير مكتبه احسان العوادي، ورئيس جهاز الامن الوطني العراقي عبدالكريم البصري وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير اللبناني في العراق علي حبحاب والقائمة باعمال السفارة ندى مجول واركان السفارة.

وتوجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة العراقي الى المنصة حيث عزف النشيدان اللبناني والعراقي، قبل ان يستعرضا حرس الشرف. ثم صافح الرئيس عون اعضاء الوفد العراقي المستقبل، فيما صافح الرئيس السوداني اعضاء الوفد اللبناني.
ومن المطار، ادلى الرئيس عون بالتصريح التالي: "يسعدني ان ألبّي دعوة اخي فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيق الاخ عبد اللطيف رشيد الذي سبق لنا ان التقينا في القاهرة على هامش القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في العاصمة المصرية ، وستكون ايضا فرصة للقاء رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد شياع السوداني في زيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والعراق، وتجسد حرصنا المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
 
ان هذه الزيارة هي فرصة لشكر القيادة العراقية والشعب العراقي الشقيق على دعمهم المستمر للبنان، وعلى ما قدموه من مساعدات قيمة للشعب اللبناني، لا سيما خلال الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان. كما نثمن عالياً إرساليات النفط العراقي التي شكلت دعماً حيوياً للبنان في ظروفه الصعبة، وهي تعبير صادق عن أصالة الأخوة العربية ومعانيها النبيلة.
ولا بد لي ان اهنىء العراق الشقيق على نجاحه المتميز في استضافة القمة العربية والقمة التنموية الاقتصادية العربية، والتي شكلت محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك. إن هذا النجاح يعكس قدرة العراق على تحمل مسؤولياته القيادية في المنطقة ودوره المحوري في تعزيز التضامن العربي.
وانا على ثقة أن المحادثات التي سأجريها اليوم سوف تؤكد على التطابق الكامل في وجهات النظر بين لبنان والعراق لاسيما لجهة تعميق التنسيق والتعاون بينهما في المجالات الأمنية كافة، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، انطلاقاً من إيماننا المشترك بأن الأمن والاستقرار في بلداننا مترابطان، وأن مواجهة التحديات الأمنية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات.
إن زيارتي هذه تأتي تأكيداً لحرص لبنان على تطوير علاقاته مع العراق الشقيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين وتعزيزاً لاستقرار المنطقة وازدهارها."
ومن المطار، توجه الرئيس عون الى القصر الرئاسي العراقي للقاء الرئيس رشيد. 

الرئيس عون وصل الى بغداد: أشكر العراق.. والمحادثات ستؤكد تطابق وجهات النظر (صور)

محليات

جوزاف عون

العراق

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