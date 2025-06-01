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محليات

مراسم إستقبال الرئيس عون في العراق (فيديو)

2025-06-01 | 04:14
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مراسم إستقبال الرئيس عون في العراق (فيديو)
مراسم إستقبال الرئيس عون في العراق (فيديو)

مشاهد وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى العراق.

الرئيس عون من بغداد: 
- ألبّي اليوم دعوة أخي فخامة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، التي تشرفت بتلقيها عقب لقائنا في القاهرة على هامش القمة العربية الاستثنائية.
- زيارتي إلى العراق ستكون مناسبة للقاء رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد شياع السوداني، في محطة تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان والعراق.
- أحمل في هذه الزيارة كل مشاعر التقدير للقيادة العراقية وللشعب العراقي الشقيق، تقديرًا للدعم المتواصل والمساعدات التي قدّموها للبنان، خصوصًا خلال المحن والظروف الصعبة.
- نُثمّن عاليًا إرساليات النفط العراقي التي شكّلت دعامة حيوية للبنان، ونعتبرها تعبيرًا نبيلاً عن الأخوة العربية الصادقة.
- أتوجه بالتهنئة إلى العراق على نجاحه في استضافة القمة العربية والقمة التنموية الاقتصادية، بما يعكس مكانته القيادية ودوره المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك.
- المحادثات التي سأجريها اليوم ستؤكد على تطابق وجهات النظر بين بلدينا، خصوصًا في ما يتعلّق بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف.
- نؤمن بأن الأمن في لبنان والعراق مترابط، وأن مواجهة التحديات تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات المعنية.
- زيارتي هذه تؤكد التزام لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، لما فيه خير شعبينا واستقرار منطقتنا. 
 
مراسم إستقبال الرئيس عون في العراق (فيديو)

محليات

جوزاف عون

إسرائيل

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