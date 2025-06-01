مراسم إستقبال الرئيس عون في العراق (فيديو)

مشاهد وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى العراق.

الرئيس عون من بغداد:

- ألبّي اليوم دعوة أخي فخامة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، التي تشرفت بتلقيها عقب لقائنا في القاهرة على هامش القمة العربية الاستثنائية.

- زيارتي إلى العراق ستكون مناسبة للقاء رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد شياع السوداني، في محطة تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان والعراق.

- أحمل في هذه الزيارة كل مشاعر التقدير للقيادة العراقية وللشعب العراقي الشقيق، تقديرًا للدعم المتواصل والمساعدات التي قدّموها للبنان، خصوصًا خلال المحن والظروف الصعبة.

- نُثمّن عاليًا إرساليات النفط العراقي التي شكّلت دعامة حيوية للبنان، ونعتبرها تعبيرًا نبيلاً عن الأخوة العربية الصادقة.

- أتوجه بالتهنئة إلى العراق على نجاحه في استضافة القمة العربية والقمة التنموية الاقتصادية، بما يعكس مكانته القيادية ودوره المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك.

- المحادثات التي سأجريها اليوم ستؤكد على تطابق وجهات النظر بين بلدينا، خصوصًا في ما يتعلّق بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف.

- نؤمن بأن الأمن في لبنان والعراق مترابط، وأن مواجهة التحديات تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات المعنية.

- زيارتي هذه تؤكد التزام لبنان بتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، لما فيه خير شعبينا واستقرار منطقتنا.