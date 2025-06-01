الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

الرئيس عون: نعمل على حفظ السلم الأهلي دون الإنتقاص من فاعلية الدولة

2025-06-01 | 05:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس عون: نعمل على حفظ السلم الأهلي دون الإنتقاص من فاعلية الدولة
الرئيس عون: نعمل على حفظ السلم الأهلي دون الإنتقاص من فاعلية الدولة

مقالات ذات صلة
الرئيس عون: نعمل على حفظ السلم الأهلي دون الإنتقاص من فاعلية الدولة

محليات

السلم

الأهلي

الإنتقاص

فاعلية

الدولة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون: آن الأوان لنا لنحيا أحراراً كراماً في هذا العالم
رئيس الوزراء العراقي: ناقشنا التعاون بين العراق ولبنان في مختلف المجالات

اقرأ ايضا في محليات

عيد الأضحى.. كيف ستكون عطلة المدارس؟
08:31

عيد الأضحى.. كيف ستكون عطلة المدارس؟

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، عطلة المدارس والثانويات والمهنيات، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، ابتداء من صباح الجمعة في 6/6/2025 حتى مساء الاثنين في 9/6/2025، وذلك انسجاما مع المذكرة رقم ٢٣/٢٠٢٥ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.

08:31

عيد الأضحى.. كيف ستكون عطلة المدارس؟

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، عطلة المدارس والثانويات والمهنيات، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، ابتداء من صباح الجمعة في 6/6/2025 حتى مساء الاثنين في 9/6/2025، وذلك انسجاما مع المذكرة رقم ٢٣/٢٠٢٥ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.

الرئيس عون اتصل بنجل السيستاني.. ماذا دار بينهما؟
08:20

الرئيس عون اتصل بنجل السيستاني.. ماذا دار بينهما؟

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا بنجل المرجع الديني، السيد علي السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني، اطمأن خلاله على صحته وصحة والده، متمنيًا له الشفاء العاجل، على أمل أن تتاح له فرصة زيارته في وقت لاحق.

وقد شكر السيد محمد رضا السيستاني الرئيس عون على مبادرته، متمنيًا له دوام التوفيق في مسؤولياته الوطنية.

08:20

الرئيس عون اتصل بنجل السيستاني.. ماذا دار بينهما؟

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا بنجل المرجع الديني، السيد علي السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني، اطمأن خلاله على صحته وصحة والده، متمنيًا له الشفاء العاجل، على أمل أن تتاح له فرصة زيارته في وقت لاحق.

وقد شكر السيد محمد رضا السيستاني الرئيس عون على مبادرته، متمنيًا له دوام التوفيق في مسؤولياته الوطنية.

بالأسماء وعدد الأصوات.. فوز 8 أعضاء في مجلس نقابة أطباء بيروت (صورة)
08:02

بالأسماء وعدد الأصوات.. فوز 8 أعضاء في مجلس نقابة أطباء بيروت (صورة)

أفادت مراسلة الجديد بفوز 8 أعضاء في مجلس نقابة أطباء بيروت.


08:02

بالأسماء وعدد الأصوات.. فوز 8 أعضاء في مجلس نقابة أطباء بيروت (صورة)

أفادت مراسلة الجديد بفوز 8 أعضاء في مجلس نقابة أطباء بيروت.


يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025