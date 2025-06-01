الرئيس عون: آن الأوان لنا لنحيا أحراراً كراماً في هذا العالم

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ، عطلة المدارس والثانويات والمهنيات، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، ابتداء من صباح الجمعة في 6/6/2025 حتى مساء الاثنين في 9/6/2025، وذلك انسجاما مع المذكرة رقم ٢٣/٢٠٢٥ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا بنجل المرجع الديني، السيد علي السيستاني، السيد محمد رضا السيستاني، اطمأن خلاله على صحته وصحة والده، متمنيًا له الشفاء العاجل، على أمل أن تتاح له فرصة زيارته في وقت لاحق.وقد شكر السيد محمد رضا السيستاني الرئيس عون على مبادرته، متمنيًا له دوام التوفيق في مسؤولياته الوطنية.
أفادت مراسلة الجديد بفوز 8 أعضاء في مجلس نقابة أطباء بيروت.