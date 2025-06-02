في ملف السلاح... عراقجي يوجه طلباً إلى حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

وأوضحت أنّ الحملة على الرئيس سلام والوزير رجي تستمر، مع سعي “حزب الله” إلى كسب الوقت والهروب إلى الأمام من خلال محاولته دق اسفين بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس سلام على قاعدة أنّ اصرار سلام على حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية هو بنظر الحزب هزيمة ثانية.

وكشفت المصادر نفسها أنّ حملة الحزب على سلام ووزير الخارجية تنطلق من التشكيك بقدرة الحكومة على سحب السلاح الفلسطينيّ من المخيمات التي قد تبدأ عمليًا في منتصف هذا الشهر.

ورأت أنّ عراقجي سيطلب من الحزب ابداء ليونة في مفاوضاته مع الحكومة بخصوص السلاح، لأن كل المؤشرات توحي بامكان التوصل الى اتفاق بخصوص ملف إيران النوويّ، واتفاق لوقف الحرب على غزة.