انقلاب جوي.. إليكم طقس الأيام المقبلة

الإثنين:

غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل. تنشط الرياح أحياناً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة، خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء :

غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكوّن للضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الرذاذ، خاصة في المناطق الجنوبية، خلال فترة قبل الظهر . يستقر الطقس اعتباراً من المساء.

الأربعاء :

صافٍ إلى قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية . تنخفاض نسبة الرطوبة.

الخميس :

صافٍ إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وانخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.