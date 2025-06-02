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محليات

نائب في حزب الله.. ماذا قال عن أورتاغوس؟

2025-06-02 | 05:48
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نائب في حزب الله.. ماذا قال عن أورتاغوس؟
نائب في حزب الله.. ماذا قال عن أورتاغوس؟

أكد النائب حسين جشي أنّ "لبنان يواجه عدوًا مجرمًا ‏ومتوحشًا لا يلتزم بأي عهد أو ميثاق"، مشيرًا إلى أن "تاريخ هذا الكيان الغاصب حافل بنقض العهود وعدم ‏الالتزام بأي من القرارات الدولية أو مواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان".‏

وخلال حفل تأبيني، قال جشي: "إن العدو الصهيوني لا يعترف إلا بلغة القوة والمقاومة المسلحة، وأضاف: رغم مرور ‏أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، ما زال العدو الصهيوني يمعن في اعتداءاته اليومية على لبنان، فيقتل ‏المواطنين وينتهك السيادة بشكل متواصل".‏

ودعا جشي الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن المعالجات القاصرة من ‏قبل الدولة غير كافية.‏ وتابع: صحيح أننا ما زلنا ملتزمين بضبط النفس واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لا يجوز أن تبقى هذه ‏الاستباحة لسيادتنا ودمائنا إلى أجل مفتوح، فإنّ للصبر حدودًا، وإن شعبنا الأبي والصابر والمضحي لن ‏يتردد في الدفاع عن نفسه وأرضه وكرامته، مشدداً على أن الشعب اللبناني أمة عصيّة على الانكسار، تأبى أن تعيش إلا حرّة وعزيزة مهما بلغت ‏الصعاب والتضحيات".‏

وتطرق النائب جشي إلى ما يثار حول زيارة المبعوثة الأميركية المرتقبة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، معتبرًا أن ‏الولايات المتحدة الأميركية تتبنى المشروع الإسرائيلي بالكامل وهي شريكة أساسية له في القتل والتدمير ‏والعدوان على لبنان، وأننا لا نأمل من زيارتها خيرًا لبلدنا فما تمليه من تعليمات على غيرنا لا يُلزمنا، بل ‏يُلزم من يخشى الأمريكي ويتماهى مع مشروعه لإخضاع المنطقة وسلب ثرواتها.‏ وختم بالتأكيد على ضرورة مواجهة أطماع العدو الصهيوني في أرضنا وثرواتنا، لأن الصهاينة ‏هم أعداء لبنان وكل اللبنانيين، ومن يظن غير ذلك فهو واهم ومخطئ في حساباته.‏
 
 
 
نائب في حزب الله.. ماذا قال عن أورتاغوس؟

محليات

مورغان أورتاغوس

حزب الله

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