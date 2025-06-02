الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

أورتاغوس.. مع وقف التنفيذ!

2025-06-02 | 13:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أورتاغوس.. مع وقف التنفيذ!
أورتاغوس.. مع وقف التنفيذ!

قبل وصول الموفدين الغربيين، والاستقطاب الإيراني-الأميركي الى لبنان، برزت مواقف لافتة لرئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة، وفي المعلومات أن اللقاء كان إيجابيا، وتخلله ود وتفاهم وتحديدا في ما يتعلق بالثوابت الوطنية والدستور، إضافة الى ملف إعادة الاعمار وكيفية زيادة حجم المساعدات المالية للبنان من أجل السير قدما في هذا الملف.

وقد توافق الطرفان على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، على خط آخر يستعد لبنان لحركة دبلوماسية مع وصول وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الى بيروت صباح الثلاثاء، والمعطيات التي سيحملها في مهمته الى لبنان، وبالحديث عن إيران، قالت مصادر متابعة للجديد، إن التفاوض على لائحة الأسرى اللبنانيين مع إسرائيل عاد الى نقطة الصفر، بسبب تدخل ايراني في لائحة الاسماء المقترحة للافراج عنها، وفي التفاصيل أن اللائحة تتضمن أسماء من ضمن اللائحة السوداء غير القابلة للتفاوض لتورطهم بجرائم قتل بحق مواطن أميركي.

واميركيا لم تتأكد بعد زيارة الموفدة مورغان اورتاغوس الى لبنان  وذلك بعد مغادرتها منصبها كمبعوثة الى الشرق الاوسط ومسؤولة عن ملف لبنان، وقالت مصادر دبلوماسية للجديد ان اي تغيير في موقع اورتاغوس يعني الادارة الاميركية وليس مرتبطا بالموقف الاميركي من لبنان واضافت ان ملف لبنان سيوضع على نار حامية في المرحلة المقبلة ولاسيما وان الاولوية الاميركية والخليجية اصبحت لسوريا.واكدت المصادران جويل راييرن الموظف في الخارجية الاميركية  كان سيستلم بعد اسبوع   مهامه  المكتبية  في  الملف اللبناني داخل الوزارة اي انه قرار سابق سابق اتخذته الادارة الاميركية ولا يتعلق بخلافة اورتاغوس.

أما فيما يرتبط بملف سلاح المخيمات فتقول مصادر أمنية للجديد، إن الدولة اللبنانية مصرة على نزع سلاح المخيمات بأسرع وقت ممكن، ولا إمكانية للمساومة، علما بأن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد يقوم بمحاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت داخل الحركة على خلفية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان أخيرا.

 

أورتاغوس.. مع وقف التنفيذ!

محليات

مورغان أورتاغوس

المشهد السياسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
انقلاب جوي.. إليكم طقس الأيام المقبلة
في ملف السلاح... عراقجي يوجه طلباً إلى حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025