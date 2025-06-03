الرئيس عون: القرار اتُخذ.. لم يعد مقبولاً أن نبقى خارج العصر

شارك رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مؤتمر "الحكومة الذكية: خبرات اغترابية من أجل لبنان"، حيث ألقى كلمة لافتة استهلها بالقول:







"شهيرٌ قولُ كبيرٍ من كبارنا، عنيتُ به الراحلَ سليم الحص، بأنَّ الرقمَ في لبنان وجهةُ نظر..."

وتوجّه إلى الخبراء والمسؤولين والمعنيين قائلاً:

"لقد جئتُ إليكم اليوم، لأطلبَ منكم أمراً واحداً: أن نعملَ معاً وفوراً، ليَبْطُلَ الرقمُ عندنا وجهةَ نظر، ولتصبحَ الرَقْمَنةُ في لبنان، بُعْدَ نَظر... ولخيرِ كلِ البشر."

وأشار عون إلى أن عنوان المؤتمر يحمل في طياته الإشكالية والحلول معًا، موضحًا أنها مبادرة من خبراء الاغتراب لبناء الحكومة الذكية في لبنان، رغم أن لبنان يمتلك ما يلزم من مبادرات وخبراء وذكاء مشهود له عالميًا، وقال:

"علماً أننا لدينا مبادرات، ولدينا خبراء، ولدينا حكوماتٌ على مدى عقود، ولدينا ذكاءٌ يشهدُ العالمُ كلُه له، كلُ ما ينقصُنا، هو قرار."

وختم كلمته بالإعلان عن الموقف الحاسم:

"وها أنا هنا لأقولَ لكم: لقد اتخذنا قرارَنا، لم يعدْ مقبولاً أنْ نظلَّ خارجَ العصر، ولا على قارعةِ الحداثة، ولا غرباءَ عن اقتصادِ الرقمنة، فيما نحن نُصدّرُ خبراتِنا وخبراءَنا إلى أنحاءِ العالم، بدليلِ اللبنانيين المشاركين هنا اليوم، من كبريات الشركات العالمية، وفي أعلى مواقعِ هيكلياتِها."