كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع الزلزال في تركيا (شاهد الفيديو)

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بمقتل فتاة وإصابة 69 شخصا بجروح في الزلزال الذي ضرب جنوب غرب تركيا.

وأوضح الوزير أن "مراهقة تبلغ الرابعة عشرة نقلت إلى المستشفى إثر نوبة ذعر لكنها للأسف فارقت الحياة". وحدد مركز الهزة على عمق 68 كيلومترا.

وأضاف المسؤول التركي أن 69 شخصا "قفزوا من علو مرتفع بسبب الذعر" فأصيبوا بجروح في محافظة مغلة حيث مرمريس، مشيرا إلى أن الزلزال لم يؤد إلى تدمير أي مبنى سكني.

وقال وزير التخطيط العمراني مراد كوروم "فرقنا تقيم الأضرار وتواصل عملياتها على الأرض. ولم يسجل أي دمار حتى الآن".